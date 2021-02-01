Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на 10 суток

Напомним, координатор уфимского отделения была задержана 23 января, когда в Башкирии проходил первый митинг в поддержку оппозиционера. Тогда суд назначил ей арест на пять суток и выпустили 28 января. В воскресенье, 31 января, в Уфе прошла вторая протестная акция. Лилия Чанышева снова была задержана.