Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на 10 суток

Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на 10 суток

Вчера, 18:56ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео
Кировский районный суд Уфы принял решение в отношении координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой.

Девушку признали виновной в ч.2. ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». По данным штаба Навального, Лилию Чанышеву ждет арест на 10 суток.

Напомним, координатор уфимского отделения была задержана 23 января, когда в Башкирии проходил первый митинг в поддержку оппозиционера. Тогда суд назначил ей арест на пять суток и выпустили 28 января. В воскресенье, 31 января, в Уфе прошла вторая протестная акция. Лилия Чанышева снова была задержана.

МитингБашкирияУфа
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