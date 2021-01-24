Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на пять суток

Вчера в Башкирии прошли митинги в поддержку Алексея Навального. В Уфе сбор проходил возле ГКЗ «Башкортостан». Лилию Чанышеву задержали ещё до начала митинга. Позже девушка записала видеообращение, в котором сообщила, что акция сугубо мирная, а также призвала людей не нападать ни на кого, не сталкиваться с полицией и не попадаться на провокации.