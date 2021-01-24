Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на пять суток

Координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву арестовали на пять суток

Вчера, 13:42ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео
Координатор штаба Лилия Чанышева проведет под арестом пять суток, сообщила активист движения Ольга Комлева.

Сегодня Кировский районный суд Уфы вынес решение в отношении Чанышевой, которую обвинили в агитации в интернете. В итоге девушку арестовали на пять суток.

Вчера в Башкирии прошли митинги в поддержку Алексея Навального. В Уфе сбор проходил возле ГКЗ «Башкортостан». Лилию Чанышеву задержали ещё до начала митинга. Позже девушка записала видеообращение, в котором сообщила, что акция сугубо мирная, а также призвала людей не нападать ни на кого, не сталкиваться с полицией и не попадаться на провокации.

Отметим, что всего было задержано 90 человек, из которых более 20 — дети.

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