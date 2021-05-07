В России 52,2 млрд рублей выделят на выплаты врачам, работающим с COVID-19

Власти России выделят около 52,2 млрд руб. на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщают «Известия».
Также правительство выделит более 4,6 млрд руб. на осуществление единовременных страховых выплат медицинским работникам, которые работали с пациентами с COVID-19, в случае их смерти или получения инвалидности из-за вируса.
Напомним, 16 апреля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что медицинские работники, которые заболели COVID-19 при исполнении своих должностных обязанностей, на настоящий момент получили более 29 млрд руб. страховых выплат.