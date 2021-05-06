В России назвали выплаты, положенные после смерти родственника помимо наследства

После смерти близкого человека россияне могут получить ряд дополнительных выплат помимо наследства. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры трудового и социального права СПбГУ Марину Филиппову.
Право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные родственники умершего, которые находились на его иждивении. В частности, это дети, родители, супруги, а также дед и бабушка, братья, сестры, внуки. Размер выплат определяется по количеству пенсионных баллов, которые накопил в течение жизни человек в системе обязательного пенсионного страхования, либо начисляется в твердой сумме. Для семей военнослужащий они рассчитываются исходя из размера его денежного содержания.
У тех, кто был включен в системы финансирования накопительной пенсии, средства, оставшиеся на специальном счету, передаются наследникам. По словам экспертов, правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений.
Если человек не сделал распоряжений, средства распределяются по закону от 28 декабря 2013 года «О накопительной пенсии». Их получают дети, супруг и родители, при их отсутствии — братья, сестры, дед и бабушка, внуки в равных долях. Также выплата положена находившимся на иждивении родственникам, если человек погиб в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Единовременно она составляет 1 млн руб. и распределяется между получателями, а ежемесячные зависят от размера заработка умершего.
Согласно ст. 10 ФЗ «О погребении и похоронном деле», тому, кто взял на себя расходы на похороны, выплачивается разовое социальное пособие. Его размер варьируется в регионах России, а финансирование осуществляет Фонд социального страхования, Пенсионный фонд или бюджет.