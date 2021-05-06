В России назвали выплаты, положенные после смерти родственника помимо наследства

Если человек не сделал распоряжений, средства распределяются по закону от 28 декабря 2013 года «О накопительной пенсии». Их получают дети, супруг и родители, при их отсутствии — братья, сестры, дед и бабушка, внуки в равных долях. Также выплата положена находившимся на иждивении родственникам, если человек погиб в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Единовременно она составляет 1 млн руб. и распределяется между получателями, а ежемесячные зависят от размера заработка умершего.