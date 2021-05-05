Хабаровский губернатор Дегтярев увеличил выплаты ветеранам в 10 раз

Как рассказал один из участников ВОВ, Анатолий Красноногов, в этом году он получил от региона 10 тысяч рублей, пишет transsibinfo. В минувшие годы, включая юбилейный, ветераны получали символическую сумму в размере одной тысячи рублей. Увеличение суммы выплаты очень порадовало героя ВОВ.
Михаил Дегтярев ранее заявлял о важности сохранения памяти о подвигах предков. Он подчеркнул, что люди должны чтить ветеранов, рисковавших своей жизнью ради мира на земле. В связи с этим глава Хабаровского края подписал соответствующий документ об увеличении материальной поддержки ветеранов ко Дню Победы.
При этом он отметил, что выплаты должны быть не просто увеличены — материальная поддержка должна поступать ветеранам постоянно, а не только на круглые даты.
Всего 351 житель Хабаровского края получил сумму в 10 тысяч рублей. В этом списке не только ветераны войны, но и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы бойцов, погибших на войне с Финляндией, Германией, Японией.
Свыше 1,8 тысячи человек получили по 3 тысячи рублей. В этот список попали бывшие совершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла. Детям войны была выплачена материальная поддержка в одну тысячу рублей.
На эти цели регион перечислил порядка 64 миллионов рублей, согласно информации министерства соцзащиты Хабаровского края. На данный момент поддержку получили уже 98% участников ВОВ, остальные получат деньги до 9 мая.