Хабаровский губернатор Дегтярев увеличил выплаты ветеранам в 10 раз

Как рассказал один из участников ВОВ, Анатолий Красноногов, в этом году он получил от региона 10 тысяч рублей, пишет transsibinfo. В минувшие годы, включая юбилейный, ветераны получали символическую сумму в размере одной тысячи рублей. Увеличение суммы выплаты очень порадовало героя ВОВ.