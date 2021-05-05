Хабаровский губернатор Дегтярев увеличил выплаты ветеранам в 10 раз

Хабаровский губернатор Дегтярев увеличил выплаты ветеранам в 10 раз
Хабаровский губернатор Дегтярев увеличил выплаты ветеранам в 10 раз
Сегодня, 15:51ОбществоФото: youtube.com
В преддверии Дня Победы участники ВОВ Хабаровского края получили повышенную финансовую поддержку. Постановление об увеличении выплат ветеранам ранее было подписано Михаилом Дегтяревым, главой Хабаровского края.

Как рассказал один из участников ВОВ, Анатолий Красноногов, в этом году он получил от региона 10 тысяч рублей, пишет transsibinfo. В минувшие годы, включая юбилейный, ветераны получали символическую сумму в размере одной тысячи рублей. Увеличение суммы выплаты очень порадовало героя ВОВ.

Михаил Дегтярев ранее заявлял о важности сохранения памяти о подвигах предков. Он подчеркнул, что люди должны чтить ветеранов, рисковавших своей жизнью ради мира на земле. В связи с этим глава Хабаровского края подписал соответствующий документ об увеличении материальной поддержки ветеранов ко Дню Победы.

При этом он отметил, что выплаты должны быть не просто увеличены — материальная поддержка должна поступать ветеранам постоянно, а не только на круглые даты.

Всего 351 житель Хабаровского края получил сумму в 10 тысяч рублей. В этом списке не только ветераны войны, но и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы бойцов, погибших на войне с Финляндией, Германией, Японией.

Свыше 1,8 тысячи человек получили по 3 тысячи рублей. В этот список попали бывшие совершеннолетние узники фашистских концлагерей и труженики тыла. Детям войны была выплачена материальная поддержка в одну тысячу рублей.

На эти цели регион перечислил порядка 64 миллионов рублей, согласно информации министерства соцзащиты Хабаровского края. На данный момент поддержку получили уже 98% участников ВОВ, остальные получат деньги до 9 мая.

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