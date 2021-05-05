Крупные пожары, одеяла для ветеранов и социальные выплаты. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии на пешеходном переходе местная жительница сбила 8-летнюю девочку на самокате. В результате ДТП ребенка с травмами доставили в больницу. По словам водителя, девочка вышла на дорогу перед близко идущей машиной. Начато разбирательство.
В республике произошло два крупных пожара. В Бирске сгорели дом, баня, гараж и кровля соседнего здания. Ситуацию усугубил сильный ветер, из-за которого появилась опасность, что пламя перекинется на соседний дом. Ещё один пожар случился в селе Старое Азмеево Бакалинского района. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины.
Районная администрация Уфы закупила 50 одеял для ветеранов Великой Отечественной войны за 46 тысяч рублей. Победителем аукциона на поставку одеял стала компания «Уралтек». Стоимость одного стеганого одеяла составила примерно 937 рублей.
Премьер-министр правительства Михаил Мишустин дал поручения по реализации послания президента России Владимира путина Федеральному собранию. В частности, определены даты социальных выплат.