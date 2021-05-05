Крупные пожары, одеяла для ветеранов и социальные выплаты. Итоги дня в Башкирии

В республике произошло два крупных пожара. В Бирске сгорели дом, баня, гараж и кровля соседнего здания. Ситуацию усугубил сильный ветер, из-за которого появилась опасность, что пламя перекинется на соседний дом. Ещё один пожар случился в селе Старое Азмеево Бакалинского района. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины.