Минздрав Башкирии сообщил о том, какие больницы сейчас закрыты на карантин

По информации заместителя начальника Роспотребнадзора РБ Венера Изикаева, в настоящий момент на карантине находится шесть медицинских учреждений.

По данным Изикаева, на карантине остается Белебеевская ЦРБ, Верхнеярнекеевская ЦРБ, три отделения Кармаскалинской ЦРБ, терапевтический корпус городской больницы Салавата и также терапевтических корпус в Стерлитамакской больнице №2. Закрыли также реанимационное отделение Баймакской больницы.