Владимиру Путину продемонстрировали три этапа выхода из карантина

Во-первых, разрешение занятий физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулок с детьми, работы объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. Об этом сообщает телеграм-канал Мейстер.

Во-вторых, разрешение прогулок по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади. Вместе с тем, имеет место быть ограничение одновременно обслуживаемых посетителей, начало работы образовательных учреждений и организаций.

В-третьих, разрешение открытия парков и скверов при соблюдении соцдистанцирования, открытие предприятий сферы торговли и услуг без ограничений площади и количества одновременно обслуживаемых посетителей, работа всех образовательных учреждений и организаций, гостиниц и предприятий общепита.

В рамках каждого этапа решение принимается властями субъектов Федерации в зависимости от региональной ситуации, оцениваемой по трем критериям: статистике прироста заболеваемости, числу свободных коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, масштабу тестирований.

Глава наиболее пострадавшего от вируса субъекта Федерации — мэр Москвы Сергей Собянин отметил необходимости разрешения работы промпредприятий и строек без ослабления режима самоизоляции.