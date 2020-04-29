Больница №2 в Стерлитамаке спустя неделю вновь закрыта на карантин

В Стерлитамаке снова закрыли городскую больницу №2. Там, в терапевтическом корпусе, с 28 апреля проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.

Напомним, в больнице №2 были сняты ограничительные меры еще 20 апреля. Она проработала в штатном режиме всего 8 дней.