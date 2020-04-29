Больница №2 в Стерлитамаке спустя неделю вновь закрыта на карантин
29 апреля, 15:21ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Ранее там уже проводились профилактические мероприятия.
В Стерлитамаке снова закрыли городскую больницу №2. Там, в терапевтическом корпусе, с 28 апреля проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев.
Напомним, в больнице №2 были сняты ограничительные меры еще 20 апреля. Она проработала в штатном режиме всего 8 дней.
На сегодняшний день еще четыре медицинских учреждения закрыты на карантин. Ограничительные меры введены в двух отделениях онкологического диспансера, в хирургическом корпусе и приютовском стационаре Белебеевской ЦРБ, в трех отделениях Кармаскалинской ЦРБ и в отделении Балтачевской ЦРБ.
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