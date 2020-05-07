Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших коронавирусом

По информации министерства, в настоящий момент в стационарах проходит лечение 391 человек, из них 223 пациента в удовлетворительном состоянии, в состоянии средней тяжести – 168 человек, тяжелых всего 26, есть пациента и на ИВЛ – 16 человек.

В минздраве также отметили, что на амбулаторном лечении находятся 477 человек с легкой формой заболевания. Выписано всего 72 человека за сутки, за все время – 361. Новых случаев смертей не зарегистрировано.