В Уфе закрытую на карантин из-за коронавируса РКБ частично откроют
5 мая, 17:17ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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В медучреждении, тем не менее, продолжится эпидрасследование.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом сообщили в ходе брифинга минздрава республики, который состоялся сегодня, 5 мая.
РКБ, ставшую очагом заражения коронавируса в регионе, откроют уже «на этой или следующей неделе», заявила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.
Больница будет работать как ковид-госпиталь в отделении терапии, как многопрофильный стационар в хирургическом корпусе и как роддом. Для того, чтобы все это заработало, по словам специалистов, осталось «решить несколько технических вещей».
Напомним, что ранее здесь завершилась вторая смена врачей, которые работали в очагах заражения на протяжении двух недель. Все они теперь уйдут на самоизоляцию и только потом вновь вернутся к работе.
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