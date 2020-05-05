В Уфе закрытую на карантин из-за коронавируса РКБ частично откроют

Об этом сообщили в ходе брифинга минздрава республики, который состоялся сегодня, 5 мая.

РКБ, ставшую очагом заражения коронавируса в регионе, откроют уже «на этой или следующей неделе», заявила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

Больница будет работать как ковид-госпиталь в отделении терапии, как многопрофильный стационар в хирургическом корпусе и как роддом. Для того, чтобы все это заработало, по словам специалистов, осталось «решить несколько технических вещей».