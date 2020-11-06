Тимур Хакимов: 10 000 масок раздали в Уфе волонтеры Торгово-промышленной палаты РБ

В Ленинском районе акция проходила возле городской поликлиники № 44 и Зареченского рынка. В Октябрьском районе – возле поликлиник № 43 и № 38, а также возле детской поликлиники № 5. Жители Кировского района смогли получить маски возле Республиканского кардиологического центра, Республиканской клинической больницы им. Г.Г.Куватова и на площади Гостиного двора, а в Калининском районе – у поликлиники № 35 и детской поликлиники № 4. В Советском районе точками акции стали торговые центры «Семья» и «Аркада», в Дёме – детская поликлиника на улице Правды и ГКБ Демского района, а в Орджоникидзевском районе – городская больница №10 и детская поликлиника № 8.