Тимур Хакимов: 10 000 масок раздали в Уфе волонтеры Торгово-промышленной палаты РБ

Волонтеры Торгово-промышленной палаты РБ раздавали маски в общественных местах и возле социальных учреждений всех семи районов Уфы.

Сегодня, 6 ноября, волонтеры Торгово-промышленной палаты Башкирии и регионального клуба проекта #МыВместе при поддержке администрации Уфы раздали жителям защитные маски в рамках акции #Маскавпомощь. Волонтеры Торгово-промышленной палаты РБ раздали более 10 000 масок в общественных местах и возле социальных учреждений во всех семи районах башкирской столицы. Photo: tpprb.ru В Ленинском районе акция проходила возле городской поликлиники № 44 и Зареченского рынка. В Октябрьском районе – возле поликлиник № 43 и № 38, а также возле детской поликлиники № 5. Жители Кировского района смогли получить маски возле Республиканского кардиологического центра, Республиканской клинической больницы им. Г.Г.Куватова и на площади Гостиного двора, а в Калининском районе – у поликлиники № 35 и детской поликлиники № 4. В Советском районе точками акции стали торговые центры «Семья» и «Аркада», в Дёме – детская поликлиника на улице Правды и ГКБ Демского района, а в Орджоникидзевском районе – городская больница №10 и детская поликлиника № 8. Photo: tpprb.ru Организаторы призывают жителей города соблюдать все меры безопасности, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Photo: tpprb.ru Все защитные маски были сшиты и безвозмездно переданы для проведения акции местным предприятием - это ООО ТД «Магеллан Центр». Photo: tpprb.ru Напоминаем, что предприятия - члены Торгово-промышленной палаты РБ регулярно стараются регулярно оказывать безвозмездную помощь волонтерским центрам и медицинским учреждениям республики в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

