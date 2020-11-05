Тимур Хакимов: в праздник волонтеры ТПП Башкирии доставили пожилым продукты

По словам организаторов, хэштег #МыВместе в День народного единства стал символом общности и сплоченности россиян, готовых прийти на помощь и поддержать близких. Отметим, что ранее ТПП РБ передала 100 тысяч защитных медицинских масок и сотни продуктовых наборов в волонтерский центр «Наша Забота».