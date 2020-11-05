Тимур Хакимов: в праздник волонтеры ТПП Башкирии доставили пожилым продукты

Тимур Хакимов: в праздник волонтеры ТПП Башкирии доставили пожилым продукты

Вчера, 13:51Общество
В День народного единства нуждающиеся уфимцы получили 100 продуктовых наборов.

4 ноября, в День народного единства, волонтеры Торгово-промышленной палаты Башкирии совместно с региональным проектом #МыВместе поздравили с праздником многодетные и малообеспеченные семьи центра «Семья», а также пожилых и маломобильных граждан, которые находятся на самоизоляции.

Всего жителям развезли более 100 наборов из продуктов местных производителей - различных круп, сахара, растительного масла, чая и конфет.

Заявки на получение помощи ранее поступали на горячую линию колл-центра проекта «Мы вместе»: 8 (800) 201-89-03. В октябре колл-центр возобновил свою работу для помощи уфимцам, находящимся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

По словам организаторов, хэштег #МыВместе в День народного единства стал символом общности и сплоченности россиян, готовых прийти на помощь и поддержать близких. Отметим, что ранее ТПП РБ передала 100 тысяч защитных медицинских масок и сотни продуктовых наборов в волонтерский центр «Наша Забота».

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