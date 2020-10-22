ТПП Башкирии приглашает представителей бизнеса в «Школу предпринимательства»

Среди инструментов, которыми смогут овладеть участники программы, — антикризисный анализ бизнеса, стратегия и управление предприятием, подбор персонала и управление человеческими ресурсами, маркетинг, финансовое планирование и рентабельность предприятия, калькуляция себестоимости для производителей продукции/услуг, а также для розничной и оптовой торговли, бухгалтерский учет и отчетность.