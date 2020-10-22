ТПП Башкирии приглашает представителей бизнеса в «Школу предпринимательства»

ТПП Башкирии приглашает представителей бизнеса в «Школу предпринимательства»

Вчера, 10:33ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: tpprb.ru
Торгово-промышленная палата Башкирии представит в Уфе с 26 по 30 октября обучающую программу «Школа предпринимательства».

Как рассказали в пресс-службе ТПП Башкирии, данная программа тренингов предназначены, в первую очередь, субъектам малого среднего бизнеса, желающим развивать или перепрофилировать своё дело. Её разработала АО «Корпорация «МСП».

В рамках «Школы предпринимательства», в частности, будут раскрыты такие актуальные для предпринимателей темы, как улучшение финансовых и производственных показателей бизнеса.

— Интерактивная методика проведения программы позволяет обеспечить вовлечение участников в практическое использование предложенных инструментов для анализа и развития бизнеса, — рассказали в пресс-службе ТПП Башкирии.

Среди инструментов, которыми смогут овладеть участники программы, — антикризисный анализ бизнеса, стратегия и управление предприятием, подбор персонала и управление человеческими ресурсами, маркетинг, финансовое планирование и рентабельность предприятия, калькуляция себестоимости для производителей продукции/услуг, а также для розничной и оптовой торговли, бухгалтерский учет и отчетность.

Важно отметить, что обучение проводится бесплатно. По окончании занятий слушателям выдается сертификат.

Время проведения занятий — с 26 по 30 октября 2020 года с 10:00 до 18:30 час.

Место проведения — г. Уфа, ул. К.Маркса, 3, конференц-зал.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Организаторы обращают внимание, что количество участников программы ограничено, для подтверждения регистрации с желающими пройти обучение свяжутся сотрудники ТПП РБ.

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