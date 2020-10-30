Тимур Хакимов: «ТПП РБ приготовила 100 000 масок и продуктовые наборы для уфимцев»

Сегодня, 30 октября, 100 000 защитных медицинских масок и сотни продуктовых наборов были направлены из Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан в волонтерский центр «Наша Забота» партии «Единая Россия». В ближайшее время их распространят среди людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
— До адресатов наборы с масками доставят волонтеры или сотрудники соцзащиты. Хочется выразить благодарность членам Торгово-промышленной палаты. Консолидация предприятий — членов ТПП РБ говорит сама за себя, — поделился президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов.
В составе продуктовых наборов — крупы, сахар, растительное масло, чай и конфеты от местных производителей.
Напоминаем, что Торгово-промышленная палата РБ выделяла продуктовые наборы для малоимущих семей из Уфы, Сибая, Акъяра, Нефтекамска, Давлеканово, Салавата, Кумертау и Салаватского района.
Помощь будет оказываться по заявке обратившихся на горячую линию волонтерского центра по номеру: 8 800 201 89 03.
Колл-центр работает круглосуточно.