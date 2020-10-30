Тимур Хакимов: «ТПП РБ приготовила 100 000 масок и продуктовые наборы для уфимцев»

Сегодня, 30 октября, 100 000 защитных медицинских масок и сотни продуктовых наборов были направлены из Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан в волонтерский центр «Наша Забота» партии «Единая Россия». В ближайшее время их распространят среди людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.