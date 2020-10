Тимур Хакимов: «ТПП РБ приготовила 100 000 масок и продуктовые наборы для уфимцев»

Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов рассказал о благотворительной акции, в которой приняли участие члены палаты.

Сегодня, 30 октября, 100 000 защитных медицинских масок и сотни продуктовых наборов были направлены из Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан в волонтерский центр «Наша Забота» партии «Единая Россия». В ближайшее время их распространят среди людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Photo: tpprb.ru — До адресатов наборы с масками доставят волонтеры или сотрудники соцзащиты. Хочется выразить благодарность членам Торгово-промышленной палаты. Консолидация предприятий — членов ТПП РБ говорит сама за себя, — поделился президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов. Photo: tpprb.ru В составе продуктовых наборов — крупы, сахар, растительное масло, чай и конфеты от местных производителей. Photo: tpprb.ru Напоминаем, что Торгово-промышленная палата РБ выделяла продуктовые наборы для малоимущих семей из Уфы, Сибая, Акъяра, Нефтекамска, Давлеканово, Салавата, Кумертау и Салаватского района. Photo: tpprb.ru Помощь будет оказываться по заявке обратившихся на горячую линию волонтерского центра по номеру: 8 800 201 89 03. Photo: tpprb.ru Колл-центр работает круглосуточно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter