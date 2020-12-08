В одной из школ Башкирии учеников накормили обедом с червяками

Напомним, с 1 сентября в школах организовано бесплатное горячее питание, однако не все остались им довольны. Ранее в 18 школах было 18 несоответствий требованиям нормативной документации. В частности, в семь школ республики хранили просроченные продукты на складе, а в Месягутово сняли с реализации котлеты из куриного фарша, срок годности которого вышел ещё в июле