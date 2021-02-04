В Уфе суд признал публикации Рамили Саитовой запрещенными к распространению в России

В Уфе суд признал публикации Рамили Саитовой запрещенными к распространению в России

Вчера, 17:22ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook
Сегодня Кировский районный суд Уфы рассмотрел иск прокурора Башкирии Владимира Ведерникова в защиту интересов неопределенного круга лиц к общественнице Рамиле Саитовой. В её видео выявили призывы к нарушению прав и свобод человека.

Прокурор просил признать информацию запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

В пресс-службе суда рассказали, что республиканская прокуратура обнаружила на Youtube-канале Рамили Саитовой видеозапись «Куштау без компромиссов 27 августа 2020». В иске указано, что согласно психолого-лингвистическому исследованию от «Технопарк» БашГУ в видео содержатся лингвистические признаки призыва к нарушению прав и свобод человека и гражданина по признакам национальной и (или) религиозной принадлежности, отношения к религии.

Действия, к которым Саитова Р.Х. призывает, имеют дискриминационный характер, направлены на ущемление законных прав и свобод граждан, принадлежащих к группам «армяне», «попы», «имамы», а именно на принуждение их к выселению с территории Республики Башкортостан, пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, в настоящее время Рамиля Саитова находится под арестом. Ранее она разместила видео на Youtube, на котором призывала сносить кресты на Урале, а также требовала армян покинуть республику до 31 декабря. 7 ноября Кировский районный суд назначил Саитовой арест на два месяца, но 31 декабря заключение продлили до 6 марта

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