В Уфе суд признал публикации Рамили Саитовой запрещенными к распространению в России

В пресс-службе суда рассказали, что республиканская прокуратура обнаружила на Youtube-канале Рамили Саитовой видеозапись «Куштау без компромиссов 27 августа 2020». В иске указано, что согласно психолого-лингвистическому исследованию от «Технопарк» БашГУ в видео содержатся лингвистические признаки призыва к нарушению прав и свобод человека и гражданина по признакам национальной и (или) религиозной принадлежности, отношения к религии.