В Башкирии эксперты обнаружили в видео Рамили Саитовой призывы к дискриминации

Напомним, ранее Кировский районный суд продлил арест в отношении Рамили Саитовой на два месяца. Теперь ей придется провести под стражей до 6 марта 2021 года. Отметим, что это не единственное видео, опубликованное Рамилей Саитовой. В ноябре 2020 года в другом видео, она призывала прийти на йыйын (народное собрание), где она намерена поставить вопрос о сносе всех крестов на Урале, а также поставить ультиматум армянам, чтобы они покинули территорию Башкирии до 31 декабря.