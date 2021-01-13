В Башкирии эксперты обнаружили в видео Рамили Саитовой призывы к дискриминации

В Башкирии эксперты обнаружили в видео Рамили Саитовой призывы к дискриминации

Вчера, 15:06ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Кировский районный суд Уфы назначил открытое заседание по рассмотрению искового заявления от прокурора на 4 февраля 2021 года.

Надзорное ведомство ранее запросило комиссию проверить видеозаписи, размещенные на «YouTube», где общественница возмущалась тем, что граждане армянской национальности установили поклонный крест в одном из городов Башкирии. Исследование проводили специалисты Центра правовых и технических экспертиз Инновационного центра «Технопарк» ФГБОУ «БГУ».

— В представленной на исследование видеозаписи под наименованием «Куштау без компромиссов 27 августа 2020» содержатся лингвистические признаки побуждения в форме призыва к нарушению прав и свобод человека и гражданина по признакам национальной и (или) религиозной принадлежности, отношения к религии. Действия, к которым Саитова Р.Х. призывает, имеют дискриминационный характер, направлены на ущемление законных прав и свобод граждан, принадлежащих к группам «армяне», «попы», «имамы», а именно на принуждение их к выселению с территории Республики Башкортостан, — заключили эксперты.

Напомним, ранее Кировский районный суд продлил арест в отношении Рамили Саитовой на два месяца. Теперь ей придется провести под стражей до 6 марта 2021 года. Отметим, что это не единственное видео, опубликованное Рамилей Саитовой. В ноябре 2020 года в другом видео, она призывала прийти на йыйын (народное собрание), где она намерена поставить вопрос о сносе всех крестов на Урале, а также поставить ультиматум армянам, чтобы они покинули территорию Башкирии до 31 декабря.

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