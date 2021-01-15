Верховный суд Башкирии оставил Рамилю Саитову под стражей

Напомним, ранее Рамиля Саитова разместила видео на Youtube, на котором призывала сносить кресты на Урале, а также требовала армян покинуть республику до 31 декабря. 7 ноября Кировский районный суд назначил Саитовой арест на два месяца, но 31 декабря заключение продлили до 6 марта. Кроме того, специалисты Центра правовых и технических экспертиз Инновационного центра «Технопарк» ФГБОУ «БГУ» обнаружили в видео Рамили Саитовой призывы к дискриминации.