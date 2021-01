Арестованная Рамиля Саитова планировала стать мэром Уфы

Член СПЧ Башкирии Альмира Жукова на днях получила письмо от общественницы Рамили Саитовой, которая попросила помощи в подаче заявки на участие в конкурсе на должность мэра Уфы. Однако письмо дошло только спустя месяц после отправки, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

Напомним, Рамиля Саитова до марта будет сидеть в СИЗО. В ноябре общественницу задержали за видео, на котором она призывает сносить кресты на Урале. Кроме того, она поставила ультиматум армянам, чтобы те покинули Башкирию до 31 декабря 2020 года. Как рассказывает «Эхо, в минувшее воскресенье Альмира Жукова получила письмо от Саитовой, которая попросила помочь в подаче заявки на конкурс в мэры Уфы. По словам правозащитницы, письмо датировано 17 декабря. Отметим, что заявку на участие в конкурсе можно было направить до 25 декабря. Имя нового главы администрации стало известно 15 января. Жукова утверждает, что должна была получить письмо от Рамили Саитовой на 2-3-й день после отправки. И я бы уже документы бы все написала. Во всяком случае, мы бы не нарушили ее права. Понятно, что никто ее в мэры не выберет, но это ее право. Мы должны это уважать и обеспечивать, рассказала она изданию. Член СПЧ предполагает, что задержка в доставке письма может быть умышленной, чтобы Рамиля Саитова не имела возможности участвовать в конкурсе на должность мэра. В письме также сообщается, что подобные обращения задержанная отправила в ФСБ, прокуратуру и администрацию города. По словам правозащитницы, такая задержка в доставке письма может быть умышленной, чтобы лишить арестованную общественницу права баллотироваться в мэры города. Из письма также следует, что Рамиля Саитова в тот же день отправила подобные обращения в ФСБ, прокуратуру и администрацию Уфы.

