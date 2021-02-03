На перекрестке в Москве журналист СМИ пообщался с мужчиной, который оказался туристом из Уфы. Корреспондент посоветовал ему быть осторожным, так как полиция может его задержать. На что уфимец ответил: «Никогда». Тогда журналист поинтересовался у собеседника, как тот относится к делу Навального, на что житель Уфы сообщил следующее: