Вчера в центре Москвы прошла протестная акция после оглашения приговора Алексею Навальному. В центр событий оказался турист из Уфы, который попал в сюжет Русской службы BBC.

На перекрестке в Москве журналист СМИ пообщался с мужчиной, который оказался туристом из Уфы. Корреспондент посоветовал ему быть осторожным, так как полиция может его задержать. На что уфимец ответил: «Никогда». Тогда журналист поинтересовался у собеседника, как тот относится к делу Навального, на что житель Уфы сообщил следующее: И что? Абсолютно спокойно [отношусь]. Пускай сидит. Напомним, вчера Симоновский суд Москвы рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Требования были удовлетворены — российскому политику назначили 3,5 года колонии общего режима. В связи с этим на центральные улицы Москвы и Санкт-Петербурга вышли протестующие. В результате акции было арестовано более тысячи человек.

