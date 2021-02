Примерно двадцать сотрудников посольств разных стран прибыли во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуд. Там в ходе выездного заседания Симоновского районного суда рассмотрят представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов задержали Навального в аэропорту Шереметьево по прибытии в Россию. Newsnn.ru пишет, что в суд прибыли почти двадцать делегатов из США, Австрии, Швейцарии и ряда других стран. Сейчас ситуацию они не комментируют. Отмечается, что сам Навальный находится в суде и в настоящее время беседует со своими адвокатами. Заседание состоится в том же зале, где рассматривали апелляционную жалобу на приговор актеру Ефремову.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter