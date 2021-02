Задержано более тысячи человек: как прошел вечер после приговора Алексею Навальному

Весь вечер в Москве и Санкт-Петербурге полиция задерживала протестующих после оглашения приговора Навальному, а зарубежные политики выступали с осуждением решения суда. По данным «ОВД-Инфо», задержаны более 1000 человек

В ответ на приговор Алексею Навальному на улицы в центре Москвы и Санкт-Петербурга вышли протестующие против решения суда. Штаб Навального анонсировал акцию протеста на Манежной площади, однако там не дали никому собраться. Район был усилен сотрудниками полиции и Росгвардии, выставлены ограждения, закрыты близлежащие станции метро. Ещё накануне была закрыта Красная площадь. Автомобили, сигналящие людям на тротуарах, останавливали. До и во время заседания по делу Навального проходили первые задержания. Тогда, по данным «ОВД-Инфо», у здания Мосгорсуда суда задержали 325 человек. По сообщениям СМИ и заявлениям очевидцев, разгон протестующих и задержания происходили жестко. Против протестующих применялись дубинки, электрошокеры. По данным «ОВД-Инфо», всего было задержано 1 386 человек в связи с судом по делу Алексея Навального. Реакция международного сообщества Президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал приговор Навального недопустимым и призвал немедленно его освободить. Его точку зрения разделяет Канцлер Германии Ангела Меркель. Она считает, что его приговор «далек от стандартов правовых государств». МИД Великобритании заявил, что «Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидающихся от любого ответственного члена международного сообщества». Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике Безопасности Жозеп Боррель также требует освобождения российского политика. По его словам, приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в сфере верховенства закона и фундаментальных свобод. Она также напомнил, что ЕСПЧ признал дело «Ив Роше» необоснованным. Госдепартамент США считает судебное разбирательство попыткой «подавить политический плюрализм». В заявлении говорится об освобождении Навального, а также других граждан России, которые были незаконно задержаны на митингах в последние недели. По мнению американского Госдепа, люди пользовались своими правами, включая право на свободу выражения мнения и мирные собрания. Сенатор-республиканец Митт Ромни из США начал подготовку законопроекта, налагающего санкции против ответственных за сложившуюся ситуацию (как поясняет ТАСС, речь идет о предполагаемом отравлении и реальном сроке Навального). Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала «странам Запада не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства» и заниматься своими делами. Она также добавила, что заявления иностранных государств «как под копирку написаны». Дело «Ив Роше» Алексей Навальный был осужден в конце 2014 года по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». Суд приговорил его к 3,5 годам условно с испытательным сроком на 5 лет. Политик должен был своевременно приходить на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. Его испытательного срока завершался 29 декабря 2020 года. Однако в августе политика отправили, в связи с чем он был отправлен на лечение в Германию, где и находился до начала 2021 года. В этот период Алексей Навальный не являлся на регистрацию, что стало основанием для объявления его в розыск и задержания его по прилету в Россию. Симоновский суд Москвы рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Федеральная служба обвинила Навального в том, что он более 50 раз нарушил правила испытательного срока. При этом ведомство считает, что нарушения были до и после госпитализации политика в Берлине. Суд удовлетворил требования ФСИН, назначив Алексею Навальному реальный срок — 3,5 года колонии общего режима. Однако с учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста, он проведет в заключении 2 года 8 месяцев. Навальный будет этапирован в одну из колоний Центрального федерального округа России. Его адвокаты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter