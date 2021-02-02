Суд отправил Алексея Навального в колонию

Сразу после оглашения решения штаб Навального объявил о протестной акции на Манежной площади в Москве. По сообщениям СМИ, в район площади стягиваются подразделения силовых ведомств, на территории устанавливаются ограждения, перекрыты близлежащие станции метро и происходят одиночные задержания. Так, сообщается о задержаниях в Санкт-Петербурге. Сама акция на момент написания материала еще не началась.