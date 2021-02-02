Суд отправил Алексея Навального в колонию

Суд отправил Алексея Навального в колонию

Вчера, 22:29ПолитикаТимур АлмаевPhoto: Дождь
После оглашения решения суда штаб политика объявил о проведении акции протеста в центре Москвы

Сегодня, 2 февраля, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. По решению суда ему предстоит отбыть в колонии общего режима 3,5 года за вычетом 10 месяцев, проведенных под домашним арестом.

Защита политика намерена обжаловать решение суда. До момента вступления решения в законную силу Навальный будет находиться под стражей.

Сразу после оглашения решения штаб Навального объявил о протестной акции на Манежной площади в Москве. По сообщениям СМИ, в район площади стягиваются подразделения силовых ведомств, на территории устанавливаются ограждения, перекрыты близлежащие станции метро и происходят одиночные задержания. Так, сообщается о задержаниях в Санкт-Петербурге. Сама акция на момент написания материала еще не началась.

На суде присутствовало более 20 иностранных дипломатов, однако пока реакции международного сообщества не последовало. Известно о публикации в твиттере президента Франции Эммануэля Макрона, потребовавшего освободить политика.

«Политическое несогласия — не преступление», — говорится в сообщении.

МИД России назвал присутствие представителей иностранных посольств в суде вмешательством в дела государства.

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