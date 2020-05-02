Башкирия стала одним из лидеров ПФО по росту заболеваемости коронавирусом
2 мая, 13:55ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Согласно анализу динамики распространения COVID-19 в регионах ПФО за неделю (с 24 апреля по 1 мая), в Башкирии число заболевших COVID-19 выросло на 85%.
Напомним, по данным на 24 апреля в республике было подтверждено 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшую неделю число заболевших увеличилось на 388 человек (в статистику не вошли свежие данные — за минувшие сутки в регионе подтверждено ещё 92 новых случая).
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Самый высокий темп роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Самарской области (число заболевших увеличилось на 112%) и Республике Татарстан (+110% за неделю). Больше всего заболевших в ПФО зафиксировано в Нижегородской области.
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