В Башкирии из-за коронавируса ограничено движение между районами и городами

Глава Башкирии Радий Хабиров, как ранее уже передавала Медиакорсеть внес вчера, 30 апреля изменения в указ о повышенной готовности. На одном из таких изменений стоит остановиться подробнее.

Руководитель региона поручил МВД по Башкирии усилить контроль за дорожным передвижением. В частности, теперь на ведомство ложиться обязанность проверять всех въезжающих в город. Допускаться в муниципалитеты теперь не смогут те, у кого не там регистрации. Разрешается перемещения служебным лицам, а также жителям республики, у кого есть пропуска и заявление о прерывании режима самоизоляции.

Напомним также, что перемещаться на автомобиле, зарегистрировав поездку, дорога при этом не должна занимать более 180 минут в одну сторону. В сады теперь регистрироваться не нужно, для этого нужна только справка о прерывании режима самоизоляции.