В Башкирии из-за коронавируса ограничено движение между районами и городами
Изменение вошло в указ о повышенной готовности в Башкирии.
Глава Башкирии Радий Хабиров, как ранее уже передавала Медиакорсеть внес вчера, 30 апреля изменения в указ о повышенной готовности. На одном из таких изменений стоит остановиться подробнее.
Руководитель региона поручил МВД по Башкирии усилить контроль за дорожным передвижением. В частности, теперь на ведомство ложиться обязанность проверять всех въезжающих в город. Допускаться в муниципалитеты теперь не смогут те, у кого не там регистрации. Разрешается перемещения служебным лицам, а также жителям республики, у кого есть пропуска и заявление о прерывании режима самоизоляции.
Напомним также, что перемещаться на автомобиле, зарегистрировав поездку, дорога при этом не должна занимать более 180 минут в одну сторону. В сады теперь регистрироваться не нужно, для этого нужна только справка о прерывании режима самоизоляции.
Радий Хабиров отмечал перед подписанием указа и продлением режима самоизоляции до 11 мая, что понимает усталость жителей республики от ограничений, но в регионе нет другого выхода, так как заболеваемость коронавирусом все еще высокая. Кстати, только за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали 77 новых случаев.