Прогноз: рост количества заболевших коронавирусом в Башкирии остановится 12 мая
Предполагаемую дату озвучил участник проектного офиса БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию и прогнозированию развития ситуации с пандемией коронавируса Науфаль Загидуллин.
— Мы прогнозируем, что число заболевших превысит 1000 человек к 3–4 мая и будет расти по 70-90 человек в день вплоть до 9–12 мая, когда этот рост зафиксируется (остановится). Поэтому решение Главы региона о продлении карантина мне кажется более чем оправданным. Кстати, в руководстве Республики пользуются нашими прогнозами, куда мы регулярно их отправляем. Уже 11–12 мая можно реагировать по ситуации в дальнейшем. В конце мая переболеет и уже выпишется большая часть пациентов. К сожалению, будут ещё и умершие, — подчеркивает Науфаль Загидуллин.
При этом он подчеркивает, что выход на так называемое «плато», то есть остановка роста заболеваемости, — это еще не конец пандемии.
— Пусть Вас не пугают темпы роста больных. Дело в том, что наконец начали работать частные лабораторные компании, которые делают тесты платно и пациенты, которые не могли дождаться ответ в государственных лабораториях, начали стали сдавать платно и получать ответ достаточно быстро, в течение пары дней. Этим и объясняется нарастание темпов инфекции, так называемый «отложенный спрос», — подчеркнул ученый.
Отметим, что по новому прогнозу ученых лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия в России должна закончиться 8 августа, 99% случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.
Напомним, 1 мая в Башкирии число зарегистрированных с новой коронавирусной инфекцией составляло 843 человека.