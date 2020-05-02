Прогноз: рост количества заболевших коронавирусом в Башкирии остановится 12 мая

— Мы прогнозируем, что число заболевших превысит 1000 человек к 3–4 мая и будет расти по 70-90 человек в день вплоть до 9–12 мая, когда этот рост зафиксируется (остановится). Поэтому решение Главы региона о продлении карантина мне кажется более чем оправданным. Кстати, в руководстве Республики пользуются нашими прогнозами, куда мы регулярно их отправляем. Уже 11–12 мая можно реагировать по ситуации в дальнейшем. В конце мая переболеет и уже выпишется большая часть пациентов. К сожалению, будут ещё и умершие, — подчеркивает Науфаль Загидуллин.