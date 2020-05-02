Завтра — тысяча: в Башкирии за сутки коронавирусом заболело еще 92 человека
В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано еще 92 подтвержденных случая подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
Всего в регионе подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 396 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 190, состоянии средней тяжести — 175 человек. В тяжелом состоянии — 31, из них на ИВЛ — 19 человек. На амбулаторном лечении находится 342 человек с легкой формой заболевания.
Всего выписано 183 человек (+7 за прошедшие сутки). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки — 70, из них обследованных на covid19 — 37. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки — 9.
Всего в Башкирии проведено 77474 исследований, обследовано 71383 человек (+3606 обследованных за сутки).