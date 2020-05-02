Всего в регионе подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 396 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 190, состоянии средней тяжести — 175 человек. В тяжелом состоянии — 31, из них на ИВЛ — 19 человек. На амбулаторном лечении находится 342 человек с легкой формой заболевания.

Всего выписано 183 человек (+7 за прошедшие сутки). Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Фото: Пресс-служба Минздрава РБ

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки — 70, из них обследованных на covid19 — 37. Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки — 9.