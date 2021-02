Военные медики, работающие с больными коронавирусом, получат единовременную выплату

Размер выплаты составит 68,8 тыс. руб.

Медицинские работники-военнослужащие, служащие МВД, ФСИН, Росгвардии и Государственной пожарной службы, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом и осуществляют транспортировку таких больных, получат единовременную выплату в размере 68,8 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ, который подписал президент РФ Владимир Путин. В указе отмечается, что основанием для единовременной выплаты является освобождение медицинского работника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом. Указ вступает в силу с 1 февраля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

