Военные медики, работающие с больными коронавирусом, получат единовременную выплату

В указе отмечается, что основанием для единовременной выплаты является освобождение медицинского работника или лица, осуществляющего транспортировку пациентов, от исполнения обязанностей военной службы и его нахождение на лечении в стационаре в связи с развитием заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом.