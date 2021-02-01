В России увеличили социальные выплаты федеральным льготника

Кроме того, на 4,9% увеличен входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента выросла до 1211,66 рублей в месяц. Предоставление лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов оценивается в 933,25 рублей. Предоставление путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний составляет 144,37 рублей в месяц. Льготы также распространяются на бесплатный проезд на пригородном железнодорожной транспорте или на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рублея.