В России увеличили социальные выплаты федеральным льготника

С 1 февраля в России на 4,9% выросли ежемесячные социальные выплаты федеральным льготникам.

Речь идет об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, жителя блокадного Ленинграда, членах семьи, погибших инвалидов войны, бывших несовершеннолетних узниках фашистских концлагерей, инвалидах I, II, III группы и детях-инвалидах, а также гражданах, подвергшихся радиационному воздействию. Кроме того, на 4,9% увеличен входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента выросла до 1211,66 рублей в месяц. Предоставление лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов оценивается в 933,25 рублей. Предоставление путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний составляет 144,37 рублей в месяц. Льготы также распространяются на бесплатный проезд на пригородном железнодорожной транспорте или на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 рублея. В настоящее время управления Пенсионного фонда произвели перерасчет ежемесячных денежных выплат 302 тысячам жителей Башкирии.

