Минтруд предложил подавать заявления на выплату пенсий электронно и в МФЦ

Сейчас получить пенсионные накопления можно тремя способами: как единовременную выплату, как накопительную пенсию или как срочную пенсионную выплату. По данным Минтруда, большую часть средств получают именно в виде единовременной выплаты: для этого гнужно подать заявление в территориальное отделение ПФР или офис негосударственного пенсионного фонда, а также предоставить паспорт, СНИЛС и справку из ПФР о праве на страховую пенсию.