Минтруд предложил подавать заявления на выплату пенсий электронно и в МФЦ

Министерство разработало соответствующий законопроект.

Министерство труда и социальной защиты разработало проект постановления, которое даст возможность подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России электронно (в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг), либо через многофункциональные центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Сейчас получить пенсионные накопления можно тремя способами: как единовременную выплату, как накопительную пенсию или как срочную пенсионную выплату. По данным Минтруда, большую часть средств получают именно в виде единовременной выплаты: для этого гнужно подать заявление в территориальное отделение ПФР или офис негосударственного пенсионного фонда, а также предоставить паспорт, СНИЛС и справку из ПФР о праве на страховую пенсию. При этом некоторые НПФ могут принимать заявления и документы о назначении накопительной пенсии в электронном виде, но порядок и возможность подачи соответствующих документов для назначения единовременной выплаты в электронном виде не определены. Минтруд России предлагает предоставить гражданам возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в ПФР в электронной форме или через МФЦ, а в НПФ — в электронной форме. Согласно законопроекту Минтруда, подавать электронно можно будет СНИЛС, причем копии документов, направляемые в электронной форме, должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной подписью нотариуса, то есть тоже могут быть получены в электронном виде без личного визита в его офис. Заявление на единовременную выплату и справка из ПФР также станут электронными.

