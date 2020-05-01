«Шансов на жизнь нет»: семья умирающего в Башкирии 19-летнего сообщила об ухудшении
Пост о критическом состоянии Ранэля Шамсутдинова опубликовала его сестра в социальной сети.
Сестра Ранэля Шамсутдинова сообщила, что состояние 19-летнего парня остается крайне критическим и ухудшается с каждой минутой.
«Состояние крайне тяжелое, глубокая кома без какой-либо динамики, но смерть мозга мы еще поставить не можем. Шансов на жизнь практически нет, но мы обязаны бороться за него до конца, надеемся и не опускаем руки, пока работаем», – рассказала Ралина.
Сестра возмущена тем, какую помощь им предоставил минздрав. По мнению семьи, в ведомстве сделали недостаточно для спасения молодого парня.
«Вот эту помощь вы нам предоставили, Минздрав?! Этим вы нам помогли? Чтобы на грани смерти лежал мой брат?! Ранэль, ты должен жить. Слышишь, должен. Я без тебя пропаду по жизни, брат. Сейчас надеяться нужно только на чудо.....», – написала она.
Напомним, что ситуация с Ранэлем стала известной после того, его родственники записали видео о том, что парню нужна помощь, которую из-за пандемии коронавируса ему не оказывают. Близкие неоднократно записывали видео, обращались во все инстанции и были в колокола.
В числе самых громких акций – пикет около Белого дома, после которого сестру парня забрали в отделение полиции. Кировский районный суд Уфы после признал Ралину виновной в нарушении самоизоляции и организации массового мероприятия. Ралина, к счастью, по обоим обвинительным статьям, отделалась предупреждением.