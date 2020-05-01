«Шансов на жизнь нет»: семья умирающего в Башкирии 19-летнего сообщила об ухудшении

Сестра Ранэля Шамсутдинова сообщила, что состояние 19-летнего парня остается крайне критическим и ухудшается с каждой минутой.

«Состояние крайне тяжелое, глубокая кома без какой-либо динамики, но смерть мозга мы еще поставить не можем. Шансов на жизнь практически нет, но мы обязаны бороться за него до конца, надеемся и не опускаем руки, пока работаем», – рассказала Ралина.

Сестра возмущена тем, какую помощь им предоставил минздрав. По мнению семьи, в ведомстве сделали недостаточно для спасения молодого парня.

Фото: Инстаграм Ралины

«Вот эту помощь вы нам предоставили, Минздрав?! Этим вы нам помогли? Чтобы на грани смерти лежал мой брат?! Ранэль, ты должен жить. Слышишь, должен. Я без тебя пропаду по жизни, брат. Сейчас надеяться нужно только на чудо.....», – написала она.

Напомним, что ситуация с Ранэлем стала известной после того, его родственники записали видео о том, что парню нужна помощь, которую из-за пандемии коронавируса ему не оказывают. Близкие неоднократно записывали видео, обращались во все инстанции и были в колокола.