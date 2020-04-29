В Уфе сестра умирающего 19-летнего парня отделалась предупреждением после пикета

Сегодня, 29 апреля, Кировский районный суд признал виновной сестру умирающего от опухоли головного мозга 19-летнего Ранэля из Стерлитамака в организации пикета. На защиту семьи встал депутат Куралтая Дмитрий Чувилин. По его словам, райсуд Уфы назначил устное предупреждение Ралине Шамсутдиновой по причине «малозначительного правонарушения».

Однако не факт, что Ралина по итогу все-таки не заплатит штраф. Помимо дела об организации публичного мероприятия, Ралину и всех участников пикета обвиняют в нарушении самоизоляции. На всех участников сотрудники полиции составили протоколы. Суд их будет рассматривать в ближайшее время в порядке очереди.

Напомним, накануне семья Шамсутдиновых вместе с волонтерами вышли на пикет к Белому Дому, чтобы обратить внимание правительства республики на проблему тяжелобольного Ранэля. Участники акции стояли с плакатами «Просим провести операцию», «Ты будешь жить, брат!», «Обратите внимание!», «Спасите Ранэля!».

У 19-летнего Ранэля ранее нашли опухоль головного мозга. Молодой человек начал увядать на глазах семьи. Сейчас он находится в больнице города Салават, однако там нет нужного оборудования для спасения жизни. Спасти его своевременно могли бы в РКБ имени Куватова, однако больница закрыта на карантин из-за распространения коронавируса. Врачи снимают отеки, но это уже не помогает. Сегодня его состояние снова резко ухудшилось. Минздрав республики принял решение отправить в Салават на санавиации врачей-нейрохирургов и оборудование.