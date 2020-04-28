Семью умирающего 19-летнего парня задержали во время пикета возле Белого дома в Уфе

В Уфе возле Белого дома задержали семью Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака. Об этом сообщил член Совета по правам человека при главе Башкирии Динар Зайнуллин.

Родные умирающего от опухоли мозга парня в отчаянии вышли на пикет. На плакатах были написаны призывы помочь Ранэлю и спасти его. К пикетчикам сначала подошел охранник и попросил разойтись, на что люди с плакатами сказали, что все-таки будут стоять, пока не приедет полиция. По словам Динара Зайнуллина, всех стоящих с плакатами людей увезли в отделение.

По имеющейся у Медиакорсети информации, в отношении организатора несанкционированного пикета (одного из родных парня) будет в ближайшее время составлен протокол об административном нарушении. Речь идет именно о нарушении режима самоизоляции. Однако мы надеемся, что суд, учитывая сложившуюся тяжелую ситуацию, позволит отделаться родным лишь предупреждением, а не штрафом.

Напомним, накануне родственника Ранэля со слезами просили в видеообращении помочь 19-летнему парню. Они готовы были сами оплатить перевозку медиков и оборудования на вертолете. А уже сегодня, 28 апреля, на брифинге минздрава сообщили, что санавиация своими силами доберется до молодого человека, где нейрохирурги будут решать вопрос о дальнейших действиях.