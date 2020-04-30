В Башкирии нейрохирурги решили, как будут лечить умирающего 19-летнего парня
Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве.
Сегодня, 30 апреля, в Минздраве Башкирии озвучили решение, принятое в отношении 19-летнего Ранэля Шамсутдинова. Сейчас он находится в состоянии комы в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. Родственники очень ждали, когда в Салават приедут нейрохирурги и решат, можно ли провести операцию, чтобы спасти парню жизнь.
— 28 апреля выезжала в Салават бригада нейрохирургов (санавиация), там же была организована телемедицинская консультация со специалистами НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Принято решение о продолжении лечения в Салавате, под наблюдением республиканских и федеральных специалистов, — сообщили в Минздраве.
Напомним, ранее сестра молодого жителя Стерлитамака Ралина рассказала в своих соцсетях, что врачи проведут операцию, если ему станет лучше. В другом случае можно ожидать трагический исход.
У 19-летнего Ранэля ранее нашли опухоль головного мозга. Молодой человек начал увядать на глазах семьи. Сейчас он находится в больнице города Салават, однако там нет нужного оборудования для спасения жизни. Спасти его своевременно могли бы в РКБ имени Куватова, однако больница закрыта на карантин из-за распространения коронавируса.