В Башкирии нейрохирурги решили, как будут лечить умирающего 19-летнего парня

Сегодня, 30 апреля, в Минздраве Башкирии озвучили решение, принятое в отношении 19-летнего Ранэля Шамсутдинова. Сейчас он находится в состоянии комы в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. Родственники очень ждали, когда в Салават приедут нейрохирурги и решат, можно ли провести операцию, чтобы спасти парню жизнь.

— 28 апреля выезжала в Салават бригада нейрохирургов (санавиация), там же была организована телемедицинская консультация со специалистами НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Принято решение о продолжении лечения в Салавате, под наблюдением республиканских и федеральных специалистов, — сообщили в Минздраве.

Напомним, ранее сестра молодого жителя Стерлитамака Ралина рассказала в своих соцсетях, что врачи проведут операцию, если ему станет лучше. В другом случае можно ожидать трагический исход.