В Башкирии 19-летнего умирающего парня подключили к аппарату ИВЛ в реанимации

В Салавате 19-летний Ранэль Шамсутдинов сейчас находится в реанимации. Он впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила сестра парня Ралина в своих соцсетях.

Она отметила, что врачи проведут операцию, если ему станет лучше. В другом случае можно ожидать трагический исход. К слову, накануне минздрав республики уверил, что все необходимое лечение Ранэлю оказывается по средствам телемедицины. То есть за ним дистанционно наблюдают врачи из РКБ имени Куватова. Более того, в ближайшее время в Салават обещали направить санавиацию с врачами-нейрохирургами.

— Господа, Ранэль пришёл в больницу своими ногами! Какую оказали вы помощь? Что вы сделали для него?! Братишка в коме, состояние критически тяжелое. Эту помощь вы оказали? Где вертолёты? Оборудование в Салавате?! Где оно? Почему довели до такого состояния? Повторюсь в сотый раз, ногами пришел! А сейчас вы пытаетесь доказать нам, что изначально оказывали ему помощь, что мы – лгуны!

— пишет в отчаянии Ралина.

Напомним, накануне Кировский районный суд Уфы признал Ралину виновной в нарушении самоизоляции и организации массового мероприятия. Это произошло после того, как семья Ранэля и волонтеры в составе семи человек вышли на пикет с плакатами к Белому Дому. Их задержали сотрудники полиции. Ралина, к счастью, по обоим обвинительным статьям, отделалась предупреждением.