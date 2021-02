В Уфе задержана активистка штаба Навального

Одна из самых активных сторонниц Навального в Башкирии Ольга Комлева задержана на месте начала митинга в Уфе.

Сегодня, 31 января, на месте сбора участников митинга сторонников оппозиционного политика Алексея Навального была задержана активистка Ольга Комлева. Сообщение об этом появилось в соцсетях со ссылкой на штаб Навального в Уфе. По уточненным данным, в момент задержания Ольга попыталась вести прямую трансляцию с места событий. Ольга была задержана и в прошлый раз, накануне митинга 23 января. Ей присудили два штрафа в 1 тысячу и в 30 тысяч рублей. На месте сбора участников митинга за полчаса до начала митинга были только журналисты и сотрудники полиции. Место сбора участников митинга окружено полицейскими автомобилями. Но ближе к 12 часам люди стали собираться, начались задержания участников несанкционированного мероприятия. В качестве претензии сотрудники полиции называют нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

