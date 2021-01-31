В Уфе задержана активистка штаба Навального

В Уфе задержана активистка штаба Навального

Вчера, 11:45ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: скриншот видео. / Mkset.ru
Одна из самых активных сторонниц Навального в Башкирии Ольга Комлева задержана на месте начала митинга в Уфе.

Сегодня, 31 января, на месте сбора участников митинга сторонников оппозиционного политика Алексея Навального была задержана активистка Ольга Комлева. Сообщение об этом появилось в соцсетях со ссылкой на штаб Навального в Уфе.

По уточненным данным, в момент задержания Ольга попыталась вести прямую трансляцию с места событий. Ольга была задержана и в прошлый раз, накануне митинга 23 января. Ей присудили два штрафа в 1 тысячу и в 30 тысяч рублей.

На месте сбора участников митинга за полчаса до начала митинга были только журналисты и сотрудники полиции. Место сбора участников митинга окружено полицейскими автомобилями. Но ближе к 12 часам люди стали собираться, начались задержания участников несанкционированного мероприятия. В качестве претензии сотрудники полиции называют нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

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