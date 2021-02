МВД по Башкирии опубликовало на своем официальном сайте предупреждение об ответственности за участие в несогласованной с властями акции.

В канун митинга, организованного сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, МВД по Башкирии опубликовало обращение к населению с просьбой не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях. Полицейское ведомство предупредило также об ответственности за призывы к участию в шествии и митинге вплоть до ареста на 30 суток, а также в случае создания помех для транспорта и пешеходов. Более подробно мы писали об этой теме ранее.

