Радий Хабиров назвал вредной инициативу отчислять студентов за участие в митингах

— Конечно, проще подойти к школьнику или студенту и сказать: «Ты туда не ходи, мы тебя за это накажем». Это примитивный, пещерный метод решения вопроса, — отметил Глава региона. — Гораздо умнее и сложнее объяснить ему, что нужно и чего нельзя делать. Вступить с ним в полемику, в дискуссию. Может быть, признать свои ошибки. Сказать: «Давай мы вместе будем решать, нам здесь жить, развиваться и двигаться вперёд». У нас очень понимающие и умные студенты. И школьники тоже — взрослые, серьёзные ребята. Поэтому моя позиция здесь однозначна.