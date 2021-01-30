Радий Хабиров назвал вредной инициативу отчислять студентов за участие в митингах

Радий Хабиров назвал вредной инициативу отчислять студентов за участие в митингах

Вчера, 16:57ПолитикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По словам главы региона, он относится к этому «категорически отрицательно».

29 января Mkset стало известно, что депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный разрабатывает законопроект, предусматривающий санкции для студентов и школьников за участие в несанкционированных митингах. По его словам, в настоящее время данная инициатива обсуждается, проект ещё не подан на рассмотрение.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что относится к этому «категорически отрицательно»:

— Это абсолютно ненужная, излишняя инициатива. Не знаю, чем были продиктованы такие решения. Но я был возмущен, когда об этом узнал. Эта инициатива не просто бессмысленная, она еще и очень вредная. Конечно, она не пройдет и даже не будет выноситься на рассмотрение Госсобрания. Мы попросим инициаторов завершить этот процесс. Не надо этого делать. Мы всё-таки не в пещерном веке живём. И увязывать мысли людей, их убеждения с какими-то наказаниями просто категорически недопустимо.

Радий Хабиров подчеркнул, что вместе с тем власти республики должны активнее работать с молодёжью.

— Конечно, проще подойти к школьнику или студенту и сказать: «Ты туда не ходи, мы тебя за это накажем». Это примитивный, пещерный метод решения вопроса, — отметил Глава региона. — Гораздо умнее и сложнее объяснить ему, что нужно и чего нельзя делать. Вступить с ним в полемику, в дискуссию. Может быть, признать свои ошибки. Сказать: «Давай мы вместе будем решать, нам здесь жить, развиваться и двигаться вперёд». У нас очень понимающие и умные студенты. И школьники тоже — взрослые, серьёзные ребята. Поэтому моя позиция здесь однозначна.

Депутат Владимир Нагорный также отметил, что разработка — этого законопроекта — не новость, поскольку в уставах некоторых образовательных учреждений уже есть этот пункт.

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