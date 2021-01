МВД Башкирии предупредил об ответственности за участие в несанкционированных митингах

МВД Башкирии сообщило, что ждет участников несанкционированного митинга, который планируется провести 31 января.

Ведомство напоминает, что участие в шествиях и митингах, не согласованных с органами исполнительной власти, являются незаконными. За призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность. Организатору и активным участникам грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — штраф до 300 тысяч рублей или арест сроком до 30 суток. Предусмотрена ответственность за помехи работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспорта. В таком случае виновным грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или обязательные работы срок до ста часов, или арест до 15 суток. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, сообщает пресс-служба МВД. Ведомство предупреждает, что сотрудники буду действовать незамедлительно, а правонарушители будут привлекаться к ответственности. Полиция также призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных массовых мероприятиях. Напомним, ранее штаб Навального в Уфе объявил о митинге, который планируют провести 31 января. Встреча назначена на 12:00 около Аграрного университета. Отметим, что вчера была задержана активистка ФБК Ольга Комлева из-за распространения призыва к митингу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter