МВД Башкирии предупредил об ответственности за участие в несанкционированных митингах

МВД Башкирии предупредил об ответственности за участие в несанкционированных митингах

Вчера, 16:50ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
МВД Башкирии сообщило, что ждет участников несанкционированного митинга, который планируется провести 31 января.

Ведомство напоминает, что участие в шествиях и митингах, не согласованных с органами исполнительной власти, являются незаконными. За призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность.

Организатору и активным участникам грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — штраф до 300 тысяч рублей или арест сроком до 30 суток. Предусмотрена ответственность за помехи работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспорта. В таком случае виновным грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или обязательные работы срок до ста часов, или арест до 15 суток.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, сообщает пресс-служба МВД.

Ведомство предупреждает, что сотрудники буду действовать незамедлительно, а правонарушители будут привлекаться к ответственности. Полиция также призывает граждан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных массовых мероприятиях.

Напомним, ранее штаб Навального в Уфе объявил о митинге, который планируют провести 31 января. Встреча назначена на 12:00 около Аграрного университета. Отметим, что вчера была задержана активистка ФБК Ольга Комлева из-за распространения призыва к митингу.

Related news:
мвдМитингБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы