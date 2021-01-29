МВД Башкирии предупредил об ответственности за участие в несанкционированных митингах

Организатору и активным участникам грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — штраф до 300 тысяч рублей или арест сроком до 30 суток. Предусмотрена ответственность за помехи работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспорта. В таком случае виновным грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или обязательные работы срок до ста часов, или арест до 15 суток.