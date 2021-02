В Уфе задержан еще один активист протестного движения Руслан Нуртдинов

Активист протестов в поддержку Навального Руслан Нуртдинов был задержан вскоре после освобождения.

Сегодня, 31 января, в Уфе был задержан активист протестного движения в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Руслан Нуртдинов. Мужчина сообщил об этом сам в соцсетях. - Вышел, и снова задержали.. Едем в ОП-5, - написал он. Ранее была задержана езе одна активистка Ольга Комлева. Тем временем колонна участников шествия уже достигла района Центрального рынка Уфы Небольшая часть протестующих направилась в сторону улицы Ленина, однако основная колонна движется по улице Цюрупы. Местами ее движению препятствуют сотрудники полиции задерживая идущих с флагами, плакатами или выкрикивающих лозунги. Mkset продолжает следить за ситуацией.

