В Уфе задержан еще один активист протестного движения Руслан Нуртдинов

Сегодня, 31 января, в Уфе был задержан активист протестного движения в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Руслан Нуртдинов. Мужчина сообщил об этом сам в соцсетях.
- Вышел, и снова задержали.. Едем в ОП-5, - написал он.
Ранее была задержана езе одна активистка Ольга Комлева.
Тем временем колонна участников шествия уже достигла района Центрального рынка Уфы Небольшая часть протестующих направилась в сторону улицы Ленина, однако основная колонна движется по улице Цюрупы.
Местами ее движению препятствуют сотрудники полиции задерживая идущих с флагами, плакатами или выкрикивающих лозунги.
Mkset продолжает следить за ситуацией.