В Уфе задержан еще один активист протестного движения Руслан Нуртдинов

В Уфе задержан еще один активист протестного движения Руслан Нуртдинов

Вчера, 12:54ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Активист протестов в поддержку Навального Руслан Нуртдинов был задержан вскоре после освобождения.

Сегодня, 31 января, в Уфе был задержан активист протестного движения в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Руслан Нуртдинов. Мужчина сообщил об этом сам в соцсетях.

- Вышел, и снова задержали.. Едем в ОП-5, - написал он.

Ранее была задержана езе одна активистка Ольга Комлева.

Тем временем колонна участников шествия уже достигла района Центрального рынка Уфы Небольшая часть протестующих направилась в сторону улицы Ленина, однако основная колонна движется по улице Цюрупы.

Местами ее движению препятствуют сотрудники полиции задерживая идущих с флагами, плакатами или выкрикивающих лозунги.

Mkset продолжает следить за ситуацией.

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