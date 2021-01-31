В Уфе шествие в поддержку Навального двинулось от Дворца молодежи к Дому Республики

Спустя полчаса после объявленного ранее начала мероприятия его участники двинулись по улице 50 лет Октября в сторону Центрального рынка Уфы. В соцсетях они обратились к своим сторонникам с призывом присоединяться к шествию по ходу движения. И очень быстро количество участников шествия стало расти.