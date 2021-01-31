В Уфе шествие в поддержку Навального двинулось от Дворца молодежи к Дому Республики

В Уфе шествие в поддержку Навального двинулось от Дворца молодежи к Дому Республики

Вчера, 12:37ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: Штаб Навального в Уфе / Telegram
На месте встречи возле Дворца молодежи в Уфе собрались около сотни человек.

Сегодня, 31 января, возле Дворца молодежи в Уфе поначалу собрались около сотни участников несанкционированного мероприятия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

По сообщениям из разных источников, полиция задержала нескольких человек. В одних случаях их упрекали в нарушении санитарно-эпидемиологического режима, в других - проверяли документы в полицейских автобусах.

Спустя полчаса после объявленного ранее начала мероприятия его участники двинулись по улице 50 лет Октября в сторону Центрального рынка Уфы. В соцсетях они обратились к своим сторонникам с призывом присоединяться к шествию по ходу движения. И очень быстро количество участников шествия стало расти.

Mkset продолжает следить за ситуацией.

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