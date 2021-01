Активистку штаба Навального в Уфе Ольгу Комлева пытались задержать из-за призыва к митингу, который планируется провести в Башкирии 31 января. Девушка записала прямой эфир в социальных сетях.

Как рассказала Ольга Комлева, она приехала к спецприемнику, чтобы встретить координатора штаба Навального Лилию Чанышеву. Судя по видео, ей преградили проезд и предложили проехать в отдел полиции №9 для ознакомления с протоколом. Сотрудники заявили, что Комлева в интернете распространяла призыв к несанкционированному митингу 31 января. Напомним, вчера в Уфе задержали активиста Урала Байбулатова, который выступал на митинге 23 января. Его везли в отделение вместе с детьми.

