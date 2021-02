В Уфе возле Дома Республики стянуты крупные полицейские силы

По самым примерным подсчетам, в охране Дома Республики в Уфе задействованы несколько сотен стражей порядка.

Сегодня, 31 января, возле Дома Республики в Уфе, куда двинулось шествие участников несанкционированного мероприятия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, оказались стянуты крупные силы полиции. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил уфимский видеоблогер Николай Бажин. - Я такого количества полиции не видел в Уфе со времен саммитов ШОС и БРИКС, - констатировал блогер. Видео, снятое возле Дома Республики, он выложил в соцсети. По его словам, возле Дома Республики появились автозаки и автобусы с логотипом "Башавтотранса", часть из которых, очевидно, прибыла от Дворца молодежи, с места сбора митингующих. Напомним, что возле Дворца молодежи собралось всего около сотни участников протеста, но по мере движения колонны к ней начали присоединяться люди. Таким образом численность участников несанкционированной акции быстро достигла тысячи человек. Пор пути движения им прегражадет дорогу полиция, одна шествие продолжает двигаться по улицам Цюрупы и Ленина. Среди стражей порядка видны сотрудники полиции, а также представители спецподразделений в защитной амуниции. Как свидетельствует Николай Бажин, полиция пока не препятствует работе журналистов при наличии служебных документов. Mkset следит за ситуацией.

