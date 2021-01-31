В Уфе возле Дома Республики стянуты крупные полицейские силы

В Уфе возле Дома Республики стянуты крупные полицейские силы

Вчера, 13:21ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: Николай Бажин / vk.com
По самым примерным подсчетам, в охране Дома Республики в Уфе задействованы несколько сотен стражей порядка.

Сегодня, 31 января, возле Дома Республики в Уфе, куда двинулось шествие участников несанкционированного мероприятия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, оказались стянуты крупные силы полиции. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил уфимский видеоблогер Николай Бажин.

- Я такого количества полиции не видел в Уфе со времен саммитов ШОС и БРИКС, - констатировал блогер.

Видео, снятое возле Дома Республики, он выложил в соцсети.

По его словам, возле Дома Республики появились автозаки и автобусы с логотипом "Башавтотранса", часть из которых, очевидно, прибыла от Дворца молодежи, с места сбора митингующих. Напомним, что возле Дворца молодежи собралось всего около сотни участников протеста, но по мере движения колонны к ней начали присоединяться люди. Таким образом численность участников несанкционированной акции быстро достигла тысячи человек. Пор пути движения им прегражадет дорогу полиция, одна шествие продолжает двигаться по улицам Цюрупы и Ленина.

Среди стражей порядка видны сотрудники полиции, а также представители спецподразделений в защитной амуниции. Как свидетельствует Николай Бажин, полиция пока не препятствует работе журналистов при наличии служебных документов.

Mkset следит за ситуацией.

Stories:
Протесты в Башкирии
Related news:
Митинг
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы