В Уфе возле Дома Республики стянуты крупные полицейские силы

По его словам, возле Дома Республики появились автозаки и автобусы с логотипом "Башавтотранса", часть из которых, очевидно, прибыла от Дворца молодежи, с места сбора митингующих. Напомним, что возле Дворца молодежи собралось всего около сотни участников протеста, но по мере движения колонны к ней начали присоединяться люди. Таким образом численность участников несанкционированной акции быстро достигла тысячи человек. Пор пути движения им прегражадет дорогу полиция, одна шествие продолжает двигаться по улицам Цюрупы и Ленина.