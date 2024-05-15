Мэрия Уфы ищет кредиторов

Общая сумма денежных средств, которые администрация планирует получить по кредитной линии, составляет 390 млн рублей. Как следует из документации, по трем закупкам власти города планируют получить по 100 млн рублей — их цена не должна превышать 17 млн рублей, еще по одной в закупке — 90 млн рублей (цена не выше 15,3 млн рублей). Таким образом, обслуживание долгов обойдется городскому бюджету в 66,3 млн руб.