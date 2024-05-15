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Администрация Уфы планирует взять кредит на 390 млн рублей

Мэрия Уфы ищет кредиторов

15 мая 2024, 08:12
Фото: 1MI

Администрация Уфы планирует взять кредит на 390 млн рублей

Полученные средства городские власти направят на пополнение бюджета и погашение долгов, сообщается на сайте госзакупок.

Администрация Уфы намерена получить банковские кредиты для пополнения бюджета и погашения имеющихся долгов. Погасить займы планируется в течение одного года. В качестве источника финансирования указан бюджет города.

Общая сумма денежных средств, которые администрация планирует получить по кредитной линии, составляет 390 млн рублей. Как следует из документации, по трем закупкам власти города планируют получить по 100 млн рублей — их цена не должна превышать 17 млн рублей, еще по одной в закупке — 90 млн рублей (цена не выше 15,3 млн рублей). Таким образом, обслуживание долгов обойдется городскому бюджету в 66,3 млн руб.

Средства должны быть предоставлены не позднее 13 июня. Процентная ставка — 17%.

Напомним, ранее стало известно, что власти Уфы не смогли заключить контракт на ремонт кинотеатра «Победа» в Калининском районе города. Ставшую победителем аукциона компанию ООО «Альбит» признали уклонившейся от заключения контракта.

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Отметим, что «Альбит» неоднократно становилась подрядчиком по выполнению строительных и ремонтных работ на территории города. Так, ранее она занималась установкой стелы «Уфа — город трудовой доблести» неподалеку от Монумента Дружбы, а также была ответственной за проведение реконструкции сада Асакова в Кировском районе.

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