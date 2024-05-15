Мэрия Уфы ищет кредиторов

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:56
Администрация Уфы намерена получить банковские кредиты для пополнения бюджета и погашения имеющихся долгов. Погасить займы планируется в течение одного года. В качестве источника финансирования указан бюджет города.
Общая сумма денежных средств, которые администрация планирует получить по кредитной линии, составляет 390 млн рублей. Как следует из документации, по трем закупкам власти города планируют получить по 100 млн рублей — их цена не должна превышать 17 млн рублей, еще по одной в закупке — 90 млн рублей (цена не выше 15,3 млн рублей). Таким образом, обслуживание долгов обойдется городскому бюджету в 66,3 млн руб.
Средства должны быть предоставлены не позднее 13 июня. Процентная ставка — 17%.
Напомним, ранее стало известно, что власти Уфы не смогли заключить контракт на ремонт кинотеатра «Победа» в Калининском районе города. Ставшую победителем аукциона компанию ООО «Альбит» признали уклонившейся от заключения контракта.
Отметим, что «Альбит» неоднократно становилась подрядчиком по выполнению строительных и ремонтных работ на территории города. Так, ранее она занималась установкой стелы «Уфа — город трудовой доблести» неподалеку от Монумента Дружбы, а также была ответственной за проведение реконструкции сада Асакова в Кировском районе.