В Уфе скончалась режиссер Альмира Ибрагимова

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Известно, что в последние годы жизни Альмира Ибрагимова страдала от рака мозга. Режиссер долгое время боролась с болезнью, однако, после ремиссии болезнь вернулась. О страшном диагнозе уфимка узнала еще в конце 2015 года.
«Память о тебе, твои советы и жизненный девиз для меня навсегда останутся в моем сердце», — написала коллега режиссера Гульшат Душанбаева.
С Ибрагимовой простились сегодня, 15 мая, в ее родном селе Нигаматово в Баймакском районе республики. У нее остались трое несовершеннолетних детей и муж.