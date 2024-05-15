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В Уфе скончалась режиссер Альмира Ибрагимова

В Уфе скончалась режиссер Альмира Ибрагимова

15 мая 2024, 07:34
Фото: Альмира Ибрагимова / Vk
В возрасте 38 лет не стало режиссера Альмиры Ибрагимовой из Башкирии. Об этом в соцсетях сообщают ее близкие.

Известно, что в последние годы жизни Альмира Ибрагимова страдала от рака мозга. Режиссер долгое время боролась с болезнью, однако, после ремиссии болезнь вернулась. О страшном диагнозе уфимка узнала еще в конце 2015 года.

«Память о тебе, твои советы и жизненный девиз для меня навсегда останутся в моем сердце», — написала коллега режиссера Гульшат Душанбаева.
Альмира Ибрагимова с семьейАльмира Ибрагимова с семьей
Альмира Ибрагимова с семьей
Фото: Альмира Ибрагимова / Vk

С Ибрагимовой простились сегодня, 15 мая, в ее родном селе Нигаматово в Баймакском районе республики. У нее остались трое несовершеннолетних детей и муж.

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