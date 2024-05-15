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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 08:54

Фото: vk.com/Александр Клебанов

Арестованный в тапочках министр подал жалобу

15 мая 2024, 06:44
Фото: vk.com/Александр Клебанов

Суд пересмотрит арест министра дорог Башкирии

Уже экс-руководитель Министерства транспорта и дорог Республики Башкортостан подал апелляцию на решение о мере пресечения в уголовном деле по обвинению в коррупции.

Рассмотрение жалобы бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова запланировано в Верховном суде Республики Башкортостан на 16 мая. Данные о слушании размещены в электронной картотеке органа судебной власти. Известно, что сторона защиты Александра Клебанова намерена обжаловать постановление суда о мере пресечения. 7 мая Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия поместил обвиняемого в коррупции чиновника в СИЗО на два месяца, до 7 июля 2024 года.

Напомним, 7 мая сотрудники силовых структур едва ли не подняли министра транспорта и дорог Башкирии Александра Клебанова из кровати. Силовиков чиновник встретил с голым торсом. На нём были лишь спортивные штаны и мягкие домашние тапочки. После задержания Клебанова доставили на допрос в Следственный комитет РБ. В тот же день ему было предъявлено обвинение. Александр Клебанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2023 года министр дорог и транспорта Башкирии потребовал ₽5 млн у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда, а в случае отказа — грозил строить препоны в работе предприятия.

Попав в публичное поле зрения силовых структур, Клебанов моментально лишился должности. Глава администрации Башкирии Радий Хабиров принял решение уволить Клебанова. Обязанности министра транспорта региона пока исполняет Любовь Минакова, работавшая ранее заместителем руководителя ведомства.

Напомним, с 2021 по 2022 годы Александр Клебанов занимал должность заместителя министра транспорта и дорог Башкирии, после чего был назначен главой ведомства. Предшественник Клебанова, при этом, также был уволен после громкого скандала.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Взятка#Башкортостан#Коррупция#Верховный суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Увольнение#СИЗО#Александр Клебанов
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