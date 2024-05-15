Арестованный в тапочках министр подал жалобу

Напомним, 7 мая сотрудники силовых структур едва ли не подняли министра транспорта и дорог Башкирии Александра Клебанова из кровати. Силовиков чиновник встретил с голым торсом. На нём были лишь спортивные штаны и мягкие домашние тапочки. После задержания Клебанова доставили на допрос в Следственный комитет РБ. В тот же день ему было предъявлено обвинение. Александр Клебанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2023 года министр дорог и транспорта Башкирии потребовал ₽5 млн у руководства ООО «Киви» за ускорение оплаты по договорам подряда, а в случае отказа — грозил строить препоны в работе предприятия.