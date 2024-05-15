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В Уфе закроют два съезда на «Салаватку»

В Уфе закроют два съезда на «Салаватку»

15 мая 2024, 07:04
Фото: mkset.ru
В центре Уфы сегодня, 15 мая, временно перекроют два съезда на проспекте Салавата Юлаева. Ограчения на дорожных развязках в мэрии города объяснили проведением ремонтных работ.

Речь идет об участках, где проспект примыкает к улице Губайдуллина, а также съезде с «Салаватки» на улицу Кирова. Ограничения будут действовать до семи вечера.

Водителей просят заранее учитывать в своем маршруте перекрытия дорог.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на въезде в город открыли объезд «смертельного» разворота. В районе остановки «Школьной» в апреле случилось ужасное ДТП, унесшее жизни пятерых человек.

Место ДТП тогда закрыли бетонными блоками, из-за чего у водителей возникли неудобства. Вместо них под мостом открыли другой проезд, который вскоре пришлось перекрыть на ремонт. На прошлой неделе дорога вновь открылась.

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#Уфа#Башкортостан#ДТП#Ремонтные работы#Водители#Ограничения#Салаватка#Дорожные развязки
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