В Уфе закроют два съезда на «Салаватку»

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Речь идет об участках, где проспект примыкает к улице Губайдуллина, а также съезде с «Салаватки» на улицу Кирова. Ограничения будут действовать до семи вечера.
Водителей просят заранее учитывать в своем маршруте перекрытия дорог.
Ранее Mkset сообщал о том, что на въезде в город открыли объезд «смертельного» разворота. В районе остановки «Школьной» в апреле случилось ужасное ДТП, унесшее жизни пятерых человек.
Место ДТП тогда закрыли бетонными блоками, из-за чего у водителей возникли неудобства. Вместо них под мостом открыли другой проезд, который вскоре пришлось перекрыть на ремонт. На прошлой неделе дорога вновь открылась.