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Пенсионерка из Башкирии попалась на уловки мошенников и лишилась ₽100000

Юный житель Башкирии оказался втянут в мошенническую схему

15 мая 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney

Пенсионерка из Башкирии попалась на уловки мошенников и лишилась ₽100000

Студент сибайского колледжа забрал деньги и пенсионерки для того, чтобы в дальнейшем передать мошенникам, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Пожилая жительница Башкирии, ставшая жертвой действий мошенников, передала курьеру ₽100000. Злоумышленники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщив ей, что в деньгах нуждается её внучка, попавшая в дорожно-транспортное происшествие.

Деньги пенсионерка передала курьеру, однако, вскоре после этого, осознав, что попалась на уловки мошенников, обратилась в полицию. Курьера удалось задержать — им оказался 18-летний местный житель.

По предварительным данным, он сам вышел на контакт с мошенниками и попросил их дать ему работу.

Напомним, ранее сотрудник больницы в Уфе передал мошенникам свыше 11 млн рублей. Мужчина перевел на неизвестные счета не только личные сбережения. Следуя указаниям злоумышленников, он также активно брал кредиты в банках и занимал деньги у знакомых.

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