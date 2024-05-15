Юный житель Башкирии оказался втянут в мошенническую схему

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Пожилая жительница Башкирии, ставшая жертвой действий мошенников, передала курьеру ₽100000. Злоумышленники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщив ей, что в деньгах нуждается её внучка, попавшая в дорожно-транспортное происшествие.
Деньги пенсионерка передала курьеру, однако, вскоре после этого, осознав, что попалась на уловки мошенников, обратилась в полицию. Курьера удалось задержать — им оказался 18-летний местный житель.
По предварительным данным, он сам вышел на контакт с мошенниками и попросил их дать ему работу.
Напомним, ранее сотрудник больницы в Уфе передал мошенникам свыше 11 млн рублей. Мужчина перевел на неизвестные счета не только личные сбережения. Следуя указаниям злоумышленников, он также активно брал кредиты в банках и занимал деньги у знакомых.