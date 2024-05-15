Юный житель Башкирии оказался втянут в мошенническую схему

Напомним, ранее сотрудник больницы в Уфе передал мошенникам свыше 11 млн рублей. Мужчина перевел на неизвестные счета не только личные сбережения. Следуя указаниям злоумышленников, он также активно брал кредиты в банках и занимал деньги у знакомых.