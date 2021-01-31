В Уфе протестная акция в поддержку Навального завершилась после задержания активистов

В Уфе протестная акция в поддержку Навального завершилась после задержания активистов

Вчера, 15:14ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Несанкционированная акция в поддержку Навального в Уфе продолжалась около 2,5 часов.

Сегодня, 31 января, в Уфе несанкционированная протестная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального продлилась около 2,5 часов.

Напомним, участники акции собрались возле Дворца молодежи и оттуда направились к Дому Республики на улицу Тукаева. И если возле Дворца молодежи их было не больше сотни, то по ходу движения к шествию стали присоединяться другие участники. Несмотря на попытки помешать шествию, предпринятые сотрудниками полиции, его участники добрались до Дома Республики. К этом времени их набралось около тысячи.

Photo: Mkset.ru

Примерно столько же сотрудников полиции ожидали митингующих у места назначения. Стражи порядка довольно технично разделили общую массу митингующих на несколько частей и без большого шума стали задерживать активистов, которые пытались выкрикивать лозунги и пытаться возбудить активность протестующих. Часть такого рода активистов смогла скрыться от полиции, часть все-таки были задержаны.

Photo: Mkset.ru

Канал ОВД-инфо на момент публикации сообщил о 24-х задержанных в ходе сегодняшней уфимской акции протеста, а также подобного мероприятия, прошедшего в Стерлитамаке. Данные о числе задержанных постоянно меняются в сторону увеличения.

Photo: Mkset.ru

От Дома Республики участники акции двинулись к площади Салавата Юлаева. Там их уже ждали стражи порядка в защитных касках и бронежилетах рядом с автозаками.

На площади внезапно стало известно, что туда приехали активисты штаба Навального Лилия Чанышева и Федор Телин, которые почти сразу же были задержаны полицией.

Photo: Mkset.ru

После этого часть протестующих, к которым стали приближаться сотрудники ОМОНа, убежала с площади.

Photo: Mkset.ru

Не прошло и получаса, как протестующие, оставшиеся без лидеров, также стали расходиться.

Stories:
Протесты в Башкирии
Related news:
Митинг
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы