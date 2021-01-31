В Уфе протестная акция в поддержку Навального завершилась после задержания активистов

Напомним, участники акции собрались возле Дворца молодежи и оттуда направились к Дому Республики на улицу Тукаева. И если возле Дворца молодежи их было не больше сотни, то по ходу движения к шествию стали присоединяться другие участники. Несмотря на попытки помешать шествию, предпринятые сотрудниками полиции, его участники добрались до Дома Республики. К этом времени их набралось около тысячи.