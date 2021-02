В Уфе протестная акция в поддержку Навального завершилась после задержания активистов

Несанкционированная акция в поддержку Навального в Уфе продолжалась около 2,5 часов.

Сегодня, 31 января, в Уфе несанкционированная протестная акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального продлилась около 2,5 часов. Напомним, участники акции собрались возле Дворца молодежи и оттуда направились к Дому Республики на улицу Тукаева. И если возле Дворца молодежи их было не больше сотни, то по ходу движения к шествию стали присоединяться другие участники. Несмотря на попытки помешать шествию, предпринятые сотрудниками полиции, его участники добрались до Дома Республики. К этом времени их набралось около тысячи. Photo: Mkset.ru Примерно столько же сотрудников полиции ожидали митингующих у места назначения. Стражи порядка довольно технично разделили общую массу митингующих на несколько частей и без большого шума стали задерживать активистов, которые пытались выкрикивать лозунги и пытаться возбудить активность протестующих. Часть такого рода активистов смогла скрыться от полиции, часть все-таки были задержаны. Photo: Mkset.ru Канал ОВД-инфо на момент публикации сообщил о 24-х задержанных в ходе сегодняшней уфимской акции протеста, а также подобного мероприятия, прошедшего в Стерлитамаке. Данные о числе задержанных постоянно меняются в сторону увеличения. Photo: Mkset.ru От Дома Республики участники акции двинулись к площади Салавата Юлаева. Там их уже ждали стражи порядка в защитных касках и бронежилетах рядом с автозаками. На площади внезапно стало известно, что туда приехали активисты штаба Навального Лилия Чанышева и Федор Телин, которые почти сразу же были задержаны полицией. Photo: Mkset.ru После этого часть протестующих, к которым стали приближаться сотрудники ОМОНа, убежала с площади. Photo: Mkset.ru Не прошло и получаса, как протестующие, оставшиеся без лидеров, также стали расходиться.

